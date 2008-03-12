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    Определились финалисты конкурса стартапов Евролиги

    Теги Turkish Airlines Euroleague

    Евролига назвала финалистов конкурса спортивных стартапов EB Tech Challenge, который проводится совместно с университетом La Salle-URL.

    На первом этапе участниками EB Tech Challenge стали 62 проекта из 17 стран. В число финалистов конкурса вошли стартапы Watchity, Neo360, NFCSound, Pico GP, NGAGE, Content Stadium, Couch Coach, OpenSponsorship, The Perfect, Trip Bubbllz. 

    Решающая фаза конкурса пройдет в Барселоне с 19 по 23 марта. Финалисты будут участвовать во всевозможных совместных мероприятиях и конференциях, а позже представят свои проекты перед жюри, которое определит победителей.

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