Определились финалисты конкурса стартапов Евролиги

Евролига назвала финалистов конкурса спортивных стартапов EB Tech Challenge, который проводится совместно с университетом La Salle-URL.

На первом этапе участниками EB Tech Challenge стали 62 проекта из 17 стран. В число финалистов конкурса вошли стартапы Watchity, Neo360, NFCSound, Pico GP, NGAGE, Content Stadium, Couch Coach, OpenSponsorship, The Perfect, Trip Bubbllz.

Решающая фаза конкурса пройдет в Барселоне с 19 по 23 марта. Финалисты будут участвовать во всевозможных совместных мероприятиях и конференциях, а позже представят свои проекты перед жюри, которое определит победителей.