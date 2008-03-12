Суперлига. «Самара» в Ижевске переиграла «Купол-Родники»

3 марта в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» в Ижевске переиграла местный «Купол-Родники» — 92:80.
Купол-Родники — Самара 80:92 (21:25, 20:23, 16:19, 23:25)
Ижевск, 3 марта 2018 г. Купол-Родники: Подобедов (13), Абдулбасиров (9), Карпеко (9), Назмутдинов (5), Русецкий (2) — с.п., Самсонов (27), Загретдинов (7), Бревнов (6), Хамитов (2), Стародумов.
Самара: Лекавичус (12), Головин (11, 5 передач), Савенков (6, 10 подборов), Тоноян (6), Зозулин (6) — с.п., Яковенко (18), Фидий (14), Голяхов (14, 6 передач), Чеваренков (3), Чиликин (2), Числов, Синегубов.
Это 14-я победа «Самары» подряд. Команда Игоря Грачева продолжает лидировать в чемпионате.