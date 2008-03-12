Василий Карасев: «Было очень непросто из-за паузы в чемпионате»

Главный тренер Василий Карасев поделился впечатлениями от матча лиги ВТБ с ВЭФом (90:80).

«Матч получился непростым, но мы были готовы к такому развитию событий. Было очень непросто из-за паузы в чемпионате, четверо наших игроков выступали за свои сборные, поэтому трудно было оценить их готовность. Против всегда непросто играть, особенно на их площадке. За счет жесткой защиты и трехочковых они могут обыграть любого соперника. Но сегодня мы выполнили план на игру и одержали победу», – передает слова Карасева официальный сайт Единой лиги ВТБ.