Синглтон, Спанулис и Папаниколау вступили в словесную перепалку после дерби

Форвард «Панатинаикоса» Крис Синглтон, а также игроки Вассилис Спанулис и Костас Папаниколау вступили в словесную перепалку после победного для клуба из Пирея дерби в рамках Евролиги.

Синглтон и Спанулис вступили в диалог, когда возвращались в раздевалки после окончания встречи. В какой-то момент игрок «Пао» спросил у лидера «Олимпиакоса»: «Что случилось, мазафакер?».

Спанулис в ответ сказал: «Не называй меня мазафакером».

Оказавшийся рядом Папаниколау прокричал Синглтону: «Чего ты добился в своей карьере? Ты никто».