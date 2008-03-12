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    Синглтон, Спанулис и Папаниколау вступили в словесную перепалку после дерби

    Теги Вассилис Спанулис Turkish Airlines Euroleague Олимпиакос Панатинаикос Суперфудс видео Костас Папаниколау Крис Синглтон

    Форвард «Панатинаикоса» Крис Синглтон, а также игроки «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис и Костас Папаниколау вступили в словесную перепалку после победного для клуба из Пирея дерби в рамках Евролиги.

    Синглтон и Спанулис вступили в диалог, когда возвращались в раздевалки после окончания встречи. В какой-то момент игрок «Пао» спросил у лидера «Олимпиакоса»: «Что случилось, мазафакер?».

    Спанулис в ответ сказал: «Не называй меня мазафакером».

    Оказавшийся рядом Папаниколау прокричал Синглтону: «Чего ты добился в своей карьере? Ты никто».

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