Гилберт Аренас: «Клипперс» – второстепенная команда. Никто не хочет играть за них»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас прокомментировал обмен Блэйка Гриффина из в «Пистонс», заявив, что игроки не хотят выступать за лос-анджелесский клуб.

«Клипперс» – это второстепенная команда. Простите, но никто не хочет играть за «Клипперс». Это исключено. Единственный свободный агент, который когда-либо подписал контракт с «Клипперс», был , и только для того, чтобы вернуться домой и попасть в Голливуд.

Игроки не хотят чувствовать себя потерянными. Поэтому, чтобы заполучить хорошего свободного агента, им нужно совершить «сайн энд трейд». Команда должна дать большие деньги своему игроку и обменять его.

Деандре обменяют только в том случае, если он не продлит контракт. Они не хотят менять его.

У Гриффина контракт на 173 миллиона, и он не провел ни одного полного сезона с того года, когда был новичком. Его дни в «Клипперс» были сочтены, потому что они понимали, что он не продержится до конца этого контракта», – написал Аренас на своей странице в Instagram.