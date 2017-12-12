НБА. «Чикаго» нанес поражение «Бостону», «Оклахома-Сити» проиграл «Шарлотт» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей. «Чикаго» на своей площадке нанес поражение «Бостону» (108:85), «Шарлотт» в гостях одержал победу над «Оклахома-Сити» (116:103).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 декабря, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Миротич (24 + 8 подборов), Данн (12), Холидэй (8 + 7 подборов), Лопес (7), Валентайн (2) – старт; Портис (23), Нваба (13), Грант (8 + 9 передач), Ципзер (8), Фелисио (3), Фелдер (0), Пондекстер (0).
- Дата проведения
- 12 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Марк Газоль (19), Харрисон (16), Эванс (11), Грин (10), Брукс (0) – старт; Парсонс (9), Дэвис (7 + 7 подборов), Эннис (6), Маклемор (2), Хантер (2), Чалмерс (0), Рэбб (0), Мартин (0).
- Дата проведения
- 12 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Уэстбрук (30 + 7 передач), Джордж (20), Абринес (12), Энтони (11), Адамс (11 + 10 подборов) – старт; Хьюстис (5), Паттерсон (5), Фергюсон (4), Фелтон (3), Грант (2 + 7 подборов), Синглер (0), Коллисон (0), Джонсон (0).
- Шарлотт
- Ховард (23 + 7 подборов), Уокер (19 + 9 передач), Марв. Уильямс (18 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (17), Лэмб (14) – старт; Грэм (12), Камински (8), Бэйкон (2), Монк (2), Картер-Уильямс (1), О’Брайант (0).
- Дата проведения
- 12 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Капела (28 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Харден (26 + 17 передач + 6 перехватов), Пол (20 + 9 подборов + 6 передач), Ариза (13), Андерсон (5) – старт; Гордон (27), Нене (8), Такер (3), Мба а Муте (0).
- Дата проведения
- 12 декабря, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Риверс (15), Джордан (14 + 17 подборов), Теодосич (12 + 7 подборов), Джонсон (5), Уилсон (0) – старт; Уильямс (17), Харрелл (17), Деккер (12), Эванс (2), Уильямс (2), Торнвелл (0 + 8 подборов).
- Дата проведения
- 12 декабря, 06.30, «Oracle Arena»
- Голден Стэйт
- Дюрэнт (28 + 9 подборов), Томпсон (24), Каспи (11 + 9 подборов), Белл (11), Ливингстон (6) – старт; Янг (12), Уэст (10 + 4 блок-шота), Игудала (6 + 8 подборов), Кук (3), Маккоу (0), Луни (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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