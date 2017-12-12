НБА. «Чикаго» нанес поражение «Бостону», «Оклахома-Сити» проиграл «Шарлотт» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей. «Чикаго» на своей площадке нанес поражение «Бостону» (108:85), «Шарлотт» в гостях одержал победу над «Оклахома-Сити» (116:103).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика НБА

Таблица НБА