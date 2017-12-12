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Sports.ru NBA

    НБА. «Чикаго» нанес поражение «Бостону», «Оклахома-Сити» проиграл «Шарлотт» и другие результаты

    Теги результаты Бостон Шарлотт Чикаго Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Мемфис Майами Новый Орлеан Портленд Торонто НБА Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей. «Чикаго» на своей площадке нанес поражение «Бостону» (108:85), «Шарлотт» в гостях одержал победу над «Оклахома-Сити» (116:103).

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Чикаго – Бостон 108:85 (28:29, 28:13, 22:21, 30:22)
    Дата проведения
    12 декабря, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Статистика
    Чикаго
    Миротич (24 + 8 подборов), Данн (12), Холидэй (8 + 7 подборов), Лопес (7), Валентайн (2) – старт; Портис (23), Нваба (13), Грант (8 + 9 передач), Ципзер (8), Фелисио (3), Фелдер (0), Пондекстер (0).
    Бостон
    Хорфорд (15), Смарт (13), Браун (13 + 8 подборов), Бэйнс (10), Тейтум (4 + 10 подборов) – старт; Розир (13), Ларкин (5), Надер (5), Тайс (4), Берд (2), Аллен (1), Оджелей (0), Ябуселе (0).

    Мемфис – Майами 82:107 (23:21, 19:24, 18:25, 22:37)
    Дата проведения
    12 декабря, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Статистика
    Мемфис
    Марк Газоль (19), Харрисон (16), Эванс (11), Грин (10), Брукс (0) – старт; Парсонс (9), Дэвис (7 + 7 подборов), Эннис (6), Маклемор (2), Хантер (2), Чалмерс (0), Рэбб (0), Мартин (0).
    Майами
    Драгич (19), Ричардсон (17), Дж. Джонсон (11), Уэйтерс (10), Олиник (5) – старт; Джонсон (14), Адебайо (14), Эллингтон (12), Уинслоу (5), Мики (0), Хаслем (0).

    Оклахома-Сити – Шарлотт 103:116 (26:34, 26:18, 22:40, 29:24)
    Дата проведения
    12 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Оклахома-Сити
    Уэстбрук (30 + 7 передач), Джордж (20), Абринес (12), Энтони (11), Адамс (11 + 10 подборов) – старт; Хьюстис (5), Паттерсон (5), Фергюсон (4), Фелтон (3), Грант (2 + 7 подборов), Синглер (0), Коллисон (0), Джонсон (0).
    Шарлотт
    Ховард (23 + 7 подборов), Уокер (19 + 9 передач), Марв. Уильямс (18 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (17), Лэмб (14) – старт; Грэм (12), Камински (8), Бэйкон (2), Монк (2), Картер-Уильямс (1), О’Брайант (0).

    Хьюстон – Новый Орлеан 130:123 (35:41, 43:35, 18:27, 34:20)
    Дата проведения
    12 декабря, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Статистика
    Хьюстон
    Капела (28 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Харден (26 + 17 передач + 6 перехватов), Пол (20 + 9 подборов + 6 передач), Ариза (13), Андерсон (5) – старт; Гордон (27), Нене (8), Такер (3), Мба а Муте (0).
    Новый Орлеан
    Холидэй (37), Мур (36), Казинс (24 + 14 подборов + 8 передач), Рондо (13 + 12 подборов + 12 передач + 8 потерь), Миллер (10) – старт; Кларк (3), Кук (0), Джонс (0), Ашик (0).

    Клипперс – Торонто 96:91 (19:30, 32:23, 19:21, 26:17)
    Дата проведения
    12 декабря, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Клипперс
    Риверс (15), Джордан (14 + 17 подборов), Теодосич (12 + 7 подборов), Джонсон (5), Уилсон (0) – старт; Уильямс (17), Харрелл (17), Деккер (12), Эванс (2), Уильямс (2), Торнвелл (0 + 8 подборов).
    Торонто
    Валанчюнас (23 + 15 подборов), ДеРозан (17 + 8 передач), Ибака (17), Лаури (14 + 5 потерь), Ануноби (3) – старт; Майлз (13), ВанВлит (2), Пауэлл (2), Браун (0), Сиакам (0), Пелтль (0).

    Голден Стэйт – Портленд 111:104 (27:28, 33:19, 33:28, 18:29)
    Дата проведения
    12 декабря, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Голден Стэйт
    Дюрэнт (28 + 9 подборов), Томпсон (24), Каспи (11 + 9 подборов), Белл (11), Ливингстон (6) – старт; Янг (12), Уэст (10 + 4 блок-шота), Игудала (6 + 8 подборов), Кук (3), Маккоу (0), Луни (0).
    Портленд
    Лиллард (39), Макколлум (21), Тернер (10), Амину (4), Ленард (4) – старт; Коллинз (9 + 7 подборов), Лэйман (8), Коннотон (5), Вонле (4 + 9 подборов), Свэниган (0), Дэвис (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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