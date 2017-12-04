Джеймс Харден: «Приз MVP? Я думаю о победе в чемпионате»
Защитник «Рокетс» Джеймс Харден ответил на вопрос, стремится ли завоевать приз MVP сезона-2017/18.
«В этом сезоне я стремлюсь выиграть чемпионат. Такова наша общая цель. Но для этого надо работать. Каждый день посвящен труду. У нас будут взлеты и падения, но пока мы сосредоточены на самом главном, все будет в порядке», – сказал Харден.
Харден в нынешнем сезоне набирает 31,5 очка, 5,2 подбора и 9,7 передачи в среднем за игру.
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