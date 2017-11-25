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    Расселл Уэстбрук оформил шестой трипл-дабл в сезоне, но не забил решающий бросок

    Теги Детройт НБА видео Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити

    Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук в пятницу в матче с «Детройтом» (98:99) оформил свой шестой трипл-дабл в сезоне.

    На счету Уэстбрука 27 очков, 11 подборов и 11 передач за 39 минут.

    Стоит отметить, что Уэстбрук реализовал лишь 10 из 29 с игры, включая 1 из 10 из-за дуги, а также допустил 5 потерь.

    Лидер «Оклахома-Сити» взял на себя ответственность за решающий бросок в игре, когда за несколько секунд до сирены при «-1» совершил дальний 3-очковый, но промахнулся. В концовке встречи Уэстбрук также допустил два обидных промаха из-за дуги подряд.

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