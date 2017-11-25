Расселл Уэстбрук оформил шестой трипл-дабл в сезоне, но не забил решающий бросок

Разыгрывающий «Тандер» в пятницу в матче с «Детройтом» (98:99) оформил свой шестой трипл-дабл в сезоне.

На счету Уэстбрука 27 очков, 11 подборов и 11 передач за 39 минут.

Стоит отметить, что Уэстбрук реализовал лишь 10 из 29 с игры, включая 1 из 10 из-за дуги, а также допустил 5 потерь.

Лидер взял на себя ответственность за решающий бросок в игре, когда за несколько секунд до сирены при «-1» совершил дальний 3-очковый, но промахнулся. В концовке встречи Уэстбрук также допустил два обидных промаха из-за дуги подряд.