Расселл Уэстбрук оформил шестой трипл-дабл в сезоне, но не забил решающий бросок
Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук в пятницу в матче с «Детройтом» (98:99) оформил свой шестой трипл-дабл в сезоне.
На счету Уэстбрука 27 очков, 11 подборов и 11 передач за 39 минут.
Стоит отметить, что Уэстбрук реализовал лишь 10 из 29 с игры, включая 1 из 10 из-за дуги, а также допустил 5 потерь.
Лидер «Оклахома-Сити» взял на себя ответственность за решающий бросок в игре, когда за несколько секунд до сирены при «-1» совершил дальний 3-очковый, но промахнулся. В концовке встречи Уэстбрук также допустил два обидных промаха из-за дуги подряд.
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