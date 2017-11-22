Россия отозвала заявку на проведение чемпионата мира-2023

РФБ отозвала заявку на проведение в России чемпионата мира 2023 года, сообщается на официальном сайте организации.

«Учитывая негативное отношение мирового спортивного сообщества к российским атлетам и к отечественному спорту в целом, мы приняли решение отказаться от дальнейшей борьбы за право проведения Кубка мира. Мы проделали большой объем работы и получили хороший опыт. Федерация искренне благодарит всех, кто принимал участие в продвижении нашей заявки – Министерство спорта Российской Федерации, Межведомственную комиссию по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований, оценочную комиссию ФИБА, которая посетила российские города, претендовавшие на проведение турнира (Москву, Санкт-Петербург, Казань и Пермь), руководителей этих регионов, предоставивших необходимые гарантии», – прокомментировал решение президент РФБ Андрей Кириленко.