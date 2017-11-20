Новый терминал пермского аэропорта может получить имя Сергея Белова

Правительство Пермского края рассматривает семь вариантов возможного названия нового терминала городского аэропорта. Генеральный директор «Пармы» предложил назвать терминал в честь олимпийского чемпиона-1972, двукратного чемпиона мира Сергея Белова, пишут «Известия».

Жителям региона предстоит сделать выбор между , знаменитым театральным и художественным деятелем, организатором «Русских сезонов» в Париже Сергеем Дягилевым, советским и российским конструктором авиационных двигателей Павлом Соловьевым, деятелем советской оборонной промышленности, лауреатом Сталинской премии (1949) Анатолием Солдатовым, а также меценатом и общественным деятелем Иваном Любимовым. Также терминал было предложено назвать «Строганов» — в честь династии русских купцов и промышленников, из которой происходили крупные землевладельцы и государственные деятели XVI–XX веков. Имеются в списке и более лаконичные названия — «Пермь» и «Большое Савино».

Голосование продлится до 30 ноября, а его итоги будут объявлены уже 1 декабря — в день Пермского края.