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    Новый терминал пермского аэропорта может получить имя Сергея Белова

    Теги Сергей Белов Александр Башминов Парма

    Правительство Пермского края рассматривает семь вариантов возможного названия нового терминала городского аэропорта. Генеральный директор «Пармы» Александр Башминов предложил назвать терминал в честь олимпийского чемпиона-1972, двукратного чемпиона мира Сергея Белова, пишут «Известия».

    Жителям региона предстоит сделать выбор между Сергеем Беловым, знаменитым театральным и художественным деятелем, организатором «Русских сезонов» в Париже Сергеем Дягилевым, советским и российским конструктором авиационных двигателей Павлом Соловьевым, деятелем советской оборонной промышленности, лауреатом Сталинской премии (1949) Анатолием Солдатовым, а также меценатом и общественным деятелем Иваном Любимовым. Также терминал было предложено назвать «Строганов» — в честь династии русских купцов и промышленников, из которой происходили крупные землевладельцы и государственные деятели XVI–XX веков. Имеются в списке и более лаконичные названия — «Пермь» и «Большое Савино».

    Голосование продлится до 30 ноября, а его итоги будут объявлены уже 1 декабря — в день Пермского края.

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