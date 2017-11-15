Карл-Энтони Таунс: «НБА должна легализовать марихуану»

Центровой «Миннесоты» считает, что лига должна разрешить использовать марихуану в медицинских целях.

«Я согласен с Дэвидом Стерном по поводу марихуаны. Не нужно делать из этого «Мэри Джей» или «Непропеченного», но можно использовать ее химические свойства, чтобы сделать многим людям лучше. Это вне моей компетенции, но я считаю, что должен легализовать марихуану.

Племянник моей девушки болен аутизмом. Я видел положительный эффект от лечения марихуаной, и я счастлив, что он находит успокоение. Он живет нормальной повседневной жизнью. Как любой отец или мать, ты сделаешь все для своего ребенка», – передает слова Таунса ESPN.com.