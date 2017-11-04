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    ЛеБрон Джеймс стал седьмым игроком в истории НБА, набравшим 29 тыс очков за карьеру

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс Кобе Брайант НБА

    Форвард «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс по ходу матча с «Уизардс» (130:122) стал седьмым игроком в истории НБА, который добрался до отметки в 29 тысяч набранных очков.

    32-летний лидер «Кливленда» при этом стал самым молодым баскетболистом, которому покорился данный рубеж. Стоит отметить, что в пятницу Джеймс записал на свой счет 57 очков. 

    Ранее это достижение принадлежало Кобе Брайанту, который добился подобного результата в 33 года. Кроме Брайанта и Джеймса отметку в 29 тысяч очков перешагнули Карл Мэлоун, Майкл Джордан, Уилт Чемберлен, Дирк Новицки и Карим Абдул-Джаббар.

    Всего на счету Джеймса за карьеру стало 29 049 очков. Лидером по данному показателю является Абдул-Джаббар – 38 387.

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