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    Яннис Адетокумбо: «Удалил приложения с соцсетями, чтобы избежать давления и не отвлекаться»

    Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо соцсети

    Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо рассказал о том, что старается держаться в стороне от шумихи вокруг своего имени.

    «Я просто удалил приложения. Вот мой способ. Когда я возвращаюсь к приложениям, то близкие мне люди, вроде моей девушки или брата, они говорят: «Ты должен удалить это». Они знают, что если я западу на эти вещи, то потеряю нечто важное.

    Стараюсь не смотреть телевизор, стараюсь не смотреть шоу, в которых говорят обо мне. Стремлюсь к тому, чтобы проводить время с семьей», – сказал 22-летний Адетокумбо.

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