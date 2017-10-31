Яннис Адетокумбо: «Удалил приложения с соцсетями, чтобы избежать давления и не отвлекаться»

Звездный форвард «Милуоки» рассказал о том, что старается держаться в стороне от шумихи вокруг своего имени.

«Я просто удалил приложения. Вот мой способ. Когда я возвращаюсь к приложениям, то близкие мне люди, вроде моей девушки или брата, они говорят: «Ты должен удалить это». Они знают, что если я западу на эти вещи, то потеряю нечто важное.

Стараюсь не смотреть телевизор, стараюсь не смотреть шоу, в которых говорят обо мне. Стремлюсь к тому, чтобы проводить время с семьей», – сказал 22-летний Адетокумбо.

Наследник Леброна уже в лиге. И он не хочет ждать

Яннис Адетокумбо стал главным претендентом на приз MVP по версии букмекеров