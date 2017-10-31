Яннис Адетокумбо: «Удалил приложения с соцсетями, чтобы избежать давления и не отвлекаться»
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо рассказал о том, что старается держаться в стороне от шумихи вокруг своего имени.
«Я просто удалил приложения. Вот мой способ. Когда я возвращаюсь к приложениям, то близкие мне люди, вроде моей девушки или брата, они говорят: «Ты должен удалить это». Они знают, что если я западу на эти вещи, то потеряю нечто важное.
Стараюсь не смотреть телевизор, стараюсь не смотреть шоу, в которых говорят обо мне. Стремлюсь к тому, чтобы проводить время с семьей», – сказал 22-летний Адетокумбо.
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