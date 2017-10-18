Сезон НБА 2017-2018 уже стартовал! Следите за расписанием, новостями и статистикой всех матчей в приложении «Баскетбол» для Android и iPhone

Новый сезон главный мировой баскетбольной лиги стартовал!

Добавьте турнир в боковое меню и следите за всеми матчами НБА, новостями и статистикой в главном приложении о баскетболе для мобильных устройств.

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С этим приложением вы получаете:

– Матч-центр с детальной информацией по абсолютно всем баскетбольным турнирам и возможностью добавления конкретного матча в календарь вашего устройства.

– Главную страницу со всей баскетбольной повесткой дня: важные новости, актуальные материалы и эксклюзивную аналитику на злобу дня.

– Возможности для общения совершенно нового уровня: обсуждайте каждый отдельный матч в специальном чате с другими болельщиками.

– Специальное боковое меню с удобным выбором всех любимых турниров и быстрым доступом к ним.

– Обновленный раздел статистики и составов команд.

– Ленту всех новостей из мира баскетбола в любое время дня и ночи.

– Интервью со звездами, анонсы матчей и послематчевую аналитику.

– Мнения и инсайды баскетбольных экспертов.

– Видео лучших моментов и красочные фотогалереи.

– Блоги, статусы и материалы других болельщиков.

УСТАНОВИТЬ «БАСКЕТБОЛ+» НА iPHONE/iPAD

УСТАНОВИТЬ «БАСКЕТБОЛ+» НА ANDROID