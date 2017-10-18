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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сезон НБА 2017-2018 уже стартовал! Следите за расписанием, новостями и статистикой всех матчей в приложении «Баскетбол» для Android и iPhone

    Теги ЦСКА Химки Бостон Чикаго Кливленд ЛеБрон Джеймс Денвер Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Мемфис Майами Бруклин Финикс Сан-Антонио Торонто Turkish Airlines Euroleague Реал Вашингтон Юта Оклахома-Сити Стефен Карри мобильные приложения

    Новый сезон главный мировой баскетбольной лиги стартовал!

    Добавьте турнир в боковое меню и следите за всеми матчами НБА, новостями и статистикой в главном приложении о баскетболе для мобильных устройств.

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    С этим приложением вы получаете:

    – Матч-центр с детальной информацией по абсолютно всем баскетбольным турнирам и возможностью добавления конкретного матча в календарь вашего устройства.

    – Главную страницу со всей баскетбольной повесткой дня: важные новости, актуальные материалы и эксклюзивную аналитику на злобу дня.

    – Возможности для общения совершенно нового уровня: обсуждайте каждый отдельный матч в специальном чате с другими болельщиками.

    – Специальное боковое меню с удобным выбором всех любимых турниров и быстрым доступом к ним.

    – Обновленный раздел статистики и составов команд.

     

    – Ленту всех новостей из мира баскетбола в любое время дня и ночи.

    – Интервью со звездами, анонсы матчей и послематчевую аналитику.

    – Мнения и инсайды баскетбольных экспертов.

    – Видео лучших моментов и красочные фотогалереи.

    – Блоги, статусы и материалы других болельщиков.

    УСТАНОВИТЬ «БАСКЕТБОЛ+» НА iPHONE/iPAD

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