Сезон НБА 2017-2018 уже стартовал! Следите за расписанием, новостями и статистикой всех матчей в приложении «Баскетбол» для Android и iPhone
Новый сезон главный мировой баскетбольной лиги стартовал!
Добавьте турнир в боковое меню и следите за всеми матчами НБА, новостями и статистикой в главном приложении о баскетболе для мобильных устройств.
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С этим приложением вы получаете:
– Матч-центр с детальной информацией по абсолютно всем баскетбольным турнирам и возможностью добавления конкретного матча в календарь вашего устройства.
– Главную страницу со всей баскетбольной повесткой дня: важные новости, актуальные материалы и эксклюзивную аналитику на злобу дня.
– Возможности для общения совершенно нового уровня: обсуждайте каждый отдельный матч в специальном чате с другими болельщиками.
– Специальное боковое меню с удобным выбором всех любимых турниров и быстрым доступом к ним.
– Обновленный раздел статистики и составов команд.
– Ленту всех новостей из мира баскетбола в любое время дня и ночи.
– Интервью со звездами, анонсы матчей и послематчевую аналитику.
– Мнения и инсайды баскетбольных экспертов.
– Видео лучших моментов и красочные фотогалереи.
– Блоги, статусы и материалы других болельщиков.
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