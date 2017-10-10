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    «Надежда» сыграет матч Евролиги без 3 американок, которым запрещен въезд в Турцию

    Теги происшествия Надежда жен Евролига жен ФИБА Фенербахче жен политика Алекс Бентли

    «Надежда» вылетела на матч Евролиги в Турцию в составе восьми спортсменок. Въезд в страну трем американским легионерам команды был запрещен, сообщил директор команды Олег Храмкин.

    «Надежда» в стартовом матче Евролиги 11 октября встретится в Стамбуле с «Фенербахче». В российском клубе выступают американки Эмма Кэннон, Брионна Джонс и Алекс Бентли.

    «Мы сегодня ночью получили известие о том, что Эрдоган запретил въезд в страну гражданам США. Мы обратились в ФИБA, но оттуда нас направили к турецкой стороне. А те разводят руками – мы должны доказать, что три американки являются нашими работниками. У нас через час вылет из Москвы, и мы физически ничего не успеваем сделать в форс-мажорной ситуации. Конечно, мы возмущены, это нездоровая ситуация, в которой нарушен спортивный принцип. И мы вынуждены вылетать в количестве восьми игроков.

    Нас ни турецкая сторона не уведомила о том, что такое происходит, ни ФИБА. А потом нам из Турции сообщили, что американки могут не прилетать в Стамбул, их не пустят в страну. Мы прекрасно понимаем, что нам будет очень сложно, но наши игроки будут выходить на площадку и бороться. О результате говорить сложно, но другого пути у нас нет. Мы будем бороться», – заявил Храмкин.

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