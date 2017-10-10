НБА заключила 225-миллионное партнерское соглашение с e-commerce-компанией Rakuten

Японская e-commerce-компания Rakuten заключила партнерское соглашение с на 225 миллионов и стала эксклюзивным дистрибьютором лиги в Японии, сообщает USA Today. Срок, на который заключена сделка, неизвестен.

Ранее этим летом Rakuten заключила договор с действующими чемпионами «Уорриорз», по которому будет платить 20 миллионов долларов в год за изображение своего логотипа на майках «Голден Стэйт».