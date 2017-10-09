НБА. Предсезонные матчи. «Нью-Йорк» – «Хьюстон», «Бостон» сыграет с «Филадельфией»
Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Нью-Йорк» встретится с «Хьюстоном», «Бостон» сыграет с «Филадельфией».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 10 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 10 октября, 02.30, «McCamish Pavilion»
- Дата проведения
- 10 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 10 октября, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 10 октября, 02.30, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 10 октября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 10 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 10 октября, 05.00, «US Airways Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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