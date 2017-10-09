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    НБА. Предсезонные матчи. «Нью-Йорк» – «Хьюстон», «Бостон» сыграет с «Филадельфией»

    Теги результаты предсезонные матчи Бостон Атланта Шарлотт Даллас Детройт Хьюстон Индиана Мемфис Майами Нью-Йорк Орландо Филадельфия Финикс Портленд Сакраменто НБА Юта

    Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Нью-Йорк» встретится с «Хьюстоном», «Бостон» сыграет с «Филадельфией».

    НБА

    Предсезонные матчи

    Детройт – Индиана
    Дата проведения
    10 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Атланта – Мемфис
    Дата проведения
    10 октября, 02.30, «McCamish Pavilion»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Хьюстон
    Дата проведения
    10 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Бостон – Филадельфия
    Дата проведения
    10 октября, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Майами – Шарлотт
    Дата проведения
    10 октября, 02.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    Даллас – Орландо
    Дата проведения
    10 октября, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Портленд
    Дата проведения
    10 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Юта
    Дата проведения
    10 октября, 05.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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