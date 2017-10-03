Вдова Стива Джобса приобретет долю во владении «Вашингтоном»

Вдова Стива Джобса – Лорен Пауэлл Джобс – договорилась о приобретении 20-процентной доли во владении компанией Теда Леонсиса Monumental Sports & Entertainment.

Компания Monumental Sports & Entertainment владеет «Вашингтон Уизардс», женским баскетбольным клубом «Мистикс», а также представляющими НХЛ «Вашингтон Кэпиталс».

Лорен Пауэлл Джобс – вторая жена основателя Apple и наследница его состояния. Она долгие годы занимается благотворительностью и просветительской деятельностью.