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    Вдова Стива Джобса приобретет долю во владении «Вашингтоном»

    Теги Вашингтон НБА Вашингтон бизнес НХЛ Тед Леонсис Вашингтон жен

    Вдова Стива Джобса – Лорен Пауэлл Джобс – договорилась о приобретении 20-процентной доли во владении компанией Теда Леонсиса Monumental Sports & Entertainment.

    Компания Monumental Sports & Entertainment владеет «Вашингтон Уизардс», женским баскетбольным клубом «Мистикс», а также представляющими НХЛ «Вашингтон Кэпиталс».

    Лорен Пауэлл Джобс – вторая жена основателя Apple и наследница его состояния. Она долгие годы занимается благотворительностью и просветительской деятельностью. 

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