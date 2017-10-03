НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» – «Шарлотт», «Сакраменто» сыграет с «Сан-Антонио»

Сегодня в рамках предсезонных матчей обновленный «Бостон» Кайри Ирвинга и Гордона Хэйворда встретится с «Шарлотт». «Сакраменто» сыграет с одним из фаворитов Запада .

«Вашингтон» примет китайский клуб «Гуанчжоу Лонг-Лайонс», «Юта» – австралийский «Сидней».

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.