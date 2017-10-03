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    НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» – «Шарлотт», «Сакраменто» сыграет с «Сан-Антонио»

    Теги результаты предсезонные матчи Бостон Шарлотт Даллас Денвер Лейкерс Мемфис Милуоки Орландо Сакраменто Сан-Антонио НБА Вашингтон Юта Сидней Гуанчжоу Лонг-Лайонс

    Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА обновленный «Бостон» Кайри Ирвинга и Гордона Хэйворда встретится с «Шарлотт». «Сакраменто» сыграет с одним из фаворитов Запада «Сан-Антонио».

    «Вашингтон» примет китайский клуб «Гуанчжоу Лонг-Лайонс», «Юта» – австралийский «Сидней».

    НБА

    Предсезонные матчи

    Вашингтон – Гуанчжоу Лонг-Лайонс
    Дата проведения
    3 октября, 02.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Шарлотт
    Дата проведения
    3 октября, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Мемфис – Орландо
    Дата проведения
    3 октября, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Даллас – Милуоки
    Дата проведения
    3 октября, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Юта – Сидней
    Дата проведения
    3 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Денвер
    Дата проведения
    3 октября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Сан-Антонио
    Дата проведения
    3 октября, 05.30, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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