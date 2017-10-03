НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» – «Шарлотт», «Сакраменто» сыграет с «Сан-Антонио»
Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА обновленный «Бостон» Кайри Ирвинга и Гордона Хэйворда встретится с «Шарлотт». «Сакраменто» сыграет с одним из фаворитов Запада «Сан-Антонио».
«Вашингтон» примет китайский клуб «Гуанчжоу Лонг-Лайонс», «Юта» – австралийский «Сидней».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 3 октября, 02.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 3 октября, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 3 октября, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 3 октября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 3 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 3 октября, 05.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 3 октября, 05.30, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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