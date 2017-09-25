Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview

    Дуэйн Уэйд продолжит карьеру в «Кливленде», «Сан-Антонио», «Майами» или «Оклахома-Сити»

    Теги возможные переходы Чикаго Кливленд Майами Дуэйн Уэйд Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити

    Согласно сообщению ESPN.com, атакующий защитник Дуэйн Уэйд после выкупа контракта с «Чикаго» присоединится к «Кливленду», «Сан-Антонио», «Майами» или «Оклахома-Сити».

    По мнению инсайдера Эдриана Воджнаровски, «Кавальерс» являются наиболее вероятным претендентом на Уэйда.

    Ранее сообщалось, что Уэйд договорился с «Буллс» о выкупе контракта, согласившись вычесть 8 миллионов долларов из своей зарплаты, сумма которой составляет 23,8 миллиона.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться