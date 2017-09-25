Дуэйн Уэйд продолжит карьеру в «Кливленде», «Сан-Антонио», «Майами» или «Оклахома-Сити»
Согласно сообщению ESPN.com, атакующий защитник Дуэйн Уэйд после выкупа контракта с «Чикаго» присоединится к «Кливленду», «Сан-Антонио», «Майами» или «Оклахома-Сити».
По мнению инсайдера Эдриана Воджнаровски, «Кавальерс» являются наиболее вероятным претендентом на Уэйда.
Ранее сообщалось, что Уэйд договорился с «Буллс» о выкупе контракта, согласившись вычесть 8 миллионов долларов из своей зарплаты, сумма которой составляет 23,8 миллиона.
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