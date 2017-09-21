Андрей Кириленко: «Костяк сборной России в самом соку, наша цель – Токио-2020»

Президент РФБ Андрей Кириленко, отвечая на вопрос о сроках нового контракта с тренером , рассказал о стратегии сборной России на ближайшие годы.

«Наша конечная цель – Олимпиада в . Для многих в нынешней сборной этот турнир может стать последним, после чего будет приходить новое поколение. Новыми лидерами станут Кулагины и Карасев, которых мы уже сейчас наигрываем. Время неумолимо, и такие ребята, как Фридзон, будут постепенно заканчивать, хотя надеюсь, что ему хватит сил выступать и до 50 лет.

Сейчас костяк команды – в самом соку, они могут побеждать на самом высоком уровне. Для этих ребят ближайший чемпионат мира и Олимпиада – отличная возможность проявить себя в сборной. В следующие два года им надо упереться прежде всего морально, потому что в баскетбол они играть умеют. Как показал Евробаскет, мы остаемся сильным коллективом только при полной концентрации и соблюдении игровой дисциплины.

Мы хотим подписать Базаревича до Игр в Токио? На Олимпиаду еще надо попасть. Да, турнир в Токио может стать пиком для этой команды. А может и не стать, как и будущий чемпионат мира. Есть костяк команды, но при этом за шесть международных окон – по три в этом и следующем сезоне – тренеру придется не только уделить время нынешнему составу, но и подтащить молодых ребят», – цитирует Кириленко «Спорт-Экспресс».