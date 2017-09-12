Виталий Мутко: «Сборная России играет на Евробаскете в лучших традициях советской школы»

Вице-премьер России Виталий Мутко оценил выступление сборной России на Евробаскете-2017.

В среду россияне в 1/4 финала сыграют с Грецией.

«Наша команда – настоящая российская команда лучших времен. Как в лучших традициях советской школы. Вот так сейчас выглядит наша команда. И вне зависимости от того, как она дальше сыграет, она уже показала высокий уровень баскетбола и самоотдачи. Хочется рассчитывать и надеяться на самое лучшее, но и без того парни играют очень здорово и классно. Это говорит о том, что школа у нас есть очень серьезная.

Просто приятно смотреть на наших баскетболистов и волейболистов, когда люди с таким желанием выступают. Удачи ребятам», – передает слова Мутко «Р-Спорт».