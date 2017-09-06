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    Евробаскет-2017. Греция обыграла Польшу, Украина разгромила Израиль и вышла в плей-офф

    Теги результаты сборная Греции сборная Италии сборная Литвы сборная Франции сборная Германии сборная Словении сборная Израиля сборная Грузии сборная Финляндии сборная Украины сборная Польши сборная Исландии Евробаскет-2017

    В среду, 6 сентября, проходят заключительные матчи группового этапа чемпионата Европы-2017 в подгруппах A и B.

    Литва разгромила Германию и заняла 1-е место в группе. Греция и Украина одержали победы и вышли в 1/8 финала, Грузия осталась за бортом плей-офф.

    Евробаскет-2017

    Финляндия-Израиль-Румыния-Турция

    Групповой этап

    Группа A

    Словения – Франция 95:78 (28:22, 24:13, 25:16, 18:27)
    Дата проведения
    6 сентября, 14.45, «Хартвалл-Арена»
    Онлайн матча
    Словения
    Драгич (22 + 8 передач), Дончич (15 + 9 подборов), Видмар (13), Блажич (7), Мурич (2) – старт; Препелич (14), Рэндолф (9), Димец (6), Николич (5), Чанчар (2), Ребец (0).
    Франция
    Де Коло (16), Диао (13), Фурнье (11), Ловернь (7), Эртель (4) – старт; Серафин (12), Вестерманн (6), Лабери (6), Пуарье (2), Тупан (1), Дьо (0), Джексон (0).

    Греция – Польша 95:77 (23:29, 26:14, 21:24, 25:10)
    Дата проведения
    6 сентября, 17.30, «Хартвалл-Арена»
    Онлайн матча
    Греция
    Слукас (26), Калатес (24 + 10 передач), Принтезис (14), Папаниколау (8), Аграванис (0) – старт; Буруссис (10), Папаяннис (8 + 8 подборов), Паппас (3), Папапетру (2), Манцарис (0), Т. Адетокумбо (0).
    Польша
    Кулиг (26 + 7 подборов), Вачиньски (17 + 6 передач), Кошарек (12 + 9 передач), Понитка (8), Сель (0) – старт; Карновски (7), Замойски (5), Соколовски (2), Геле (0).

    Финляндия – Исландия 83:79 (24:18, 18:22, 10:19, 31:20)
    Дата проведения
    6 сентября, 20.45, «Хартвалл-Арена»
    Онлайн матча
    Финляндия
    Салин (17 + 7 подборов), Копонен (10 + 6 передач), Ли (9 + 8 подборов), Хафф (5 + 7 подборов), Котти (4) – старт; Маркканен (23), Нуутинен (7), Ранникко (6), Линдбом (2), Мерфи (0).
    Исландия
    Стефанссон (13), Херманнссон (12), Байрингссон (12), Паульссон (11), Вильхьяульмссон (9) – старт; Акокс (10), Ермолинский (4), Фридрикссон (3), Бьернссон (3), Хлинасон (2), Гуннарссон (0).

    Положение команд: Словения – 5-0, Финляндия – 4-1, Франция – 3-2, Греция – 2-3, Польша – 1-4, Исландия – 0-5.

    Группа B

    Германия – Литва 72:89 (19:23, 24:24, 17:25, 12:17)
    Дата проведения
    6 сентября, 14.45, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча
    Германия
    Шредер (26), Бенцинг (11), Фойгтманн (9), Бартель (6), Тадда (0 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Хартенштайн (10), Тиманн (4), Акпинар (3), Ло (3), Штайгер (0), Хекманн (0), Тайс (0).
    Литва
    Валанчюнас (27 + 15 подборов), Мотеюнас (15 + 5 потерь), Калниетис (10 + 9 передач), Кузминскас (7), Григонис (6) – старт; Улановас (11), Юшкявичюс (9), Мачюлис (2), Гудайтис (2), Гецявичюс (0).

    Грузия – Италия 69:71 (10:27, 20:11, 17:20, 22:13)
    Дата проведения
    6 сентября, 17.30, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча
    Грузия
    Диксон (29 + 5 потерь), Шенгелия (12), Пачулия (9 + 12 подборов), Маркоишвили (3), Цинцадзе (0) – старт; Шермадини (11), Санадзе (5), Беришвили (0).
    Италия
    Белинелли (15), Датоме (14), Хэкетт (7), Мелли (6), Кузин (2 + 7 подборов) – старт; Арадори (12 + 7 подборов), Фильой (9), Билига (4), Бальди Росси (2).

    Израиль – Украина 64:88 (16:19, 12:27, 11:25, 25:17)
    Дата проведения
    6 сентября, 20.45, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча
    Израиль
    Эльяху (12 + 6 передач), Кадир (10), Тимор (7), Мекель (3), Каспи (3) – старт; Охайон (11), Пнини (8), Доусон (5), Блайзер (3), Залмансон (2), Гальперин (0).
    Украина
    Кравцов (17 + 7 подборов), Кольченко (9), Лукашов (5 + 7 передач), Корниенко (4), Пустозвонов (2) – старт; Отверченко (13), Липовый (10), Бобров (9), Пустовой (8 + 7 подборов), Конев (7), Зайцев (4).

    Положение команд: Литва – 4-1, Германия – 3-2, Италия – 3-2, Украина – 2-3, Грузия – 2-3, Израиль – 1-4. 

    Группа C

    Положение команд: Испания – 4-0, Хорватия – 3-1, Черногория – 2-2, Венгрия – 2-2, Чехия – 1-3, Румыния – 0-4.

    Группа D

    Положение команд: Латвия – 3-1, Сербия – 3-1, РОССИЯ – 3-1, Турция – 2-2, Бельгия – 1-3, Великобритания – 0-4.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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