Евробаскет-2017. Греция обыграла Польшу, Украина разгромила Израиль и вышла в плей-офф
В среду, 6 сентября, проходят заключительные матчи группового этапа чемпионата Европы-2017 в подгруппах A и B.
Литва разгромила Германию и заняла 1-е место в группе. Греция и Украина одержали победы и вышли в 1/8 финала, Грузия осталась за бортом плей-офф.
Финляндия-Израиль-Румыния-Турция
Групповой этап
Группа A
- Дата проведения
- 6 сентября, 14.45, «Хартвалл-Арена»
- Словения
- Драгич (22 + 8 передач), Дончич (15 + 9 подборов), Видмар (13), Блажич (7), Мурич (2) – старт; Препелич (14), Рэндолф (9), Димец (6), Николич (5), Чанчар (2), Ребец (0).
- Дата проведения
- 6 сентября, 17.30, «Хартвалл-Арена»
- Греция
- Слукас (26), Калатес (24 + 10 передач), Принтезис (14), Папаниколау (8), Аграванис (0) – старт; Буруссис (10), Папаяннис (8 + 8 подборов), Паппас (3), Папапетру (2), Манцарис (0), Т. Адетокумбо (0).
- Дата проведения
- 6 сентября, 20.45, «Хартвалл-Арена»
- Финляндия
- Салин (17 + 7 подборов), Копонен (10 + 6 передач), Ли (9 + 8 подборов), Хафф (5 + 7 подборов), Котти (4) – старт; Маркканен (23), Нуутинен (7), Ранникко (6), Линдбом (2), Мерфи (0).
- Исландия
- Стефанссон (13), Херманнссон (12), Байрингссон (12), Паульссон (11), Вильхьяульмссон (9) – старт; Акокс (10), Ермолинский (4), Фридрикссон (3), Бьернссон (3), Хлинасон (2), Гуннарссон (0).
Положение команд: Словения – 5-0, Финляндия – 4-1, Франция – 3-2, Греция – 2-3, Польша – 1-4, Исландия – 0-5.
Группа B
- Дата проведения
- 6 сентября, 14.45, «Менора-Мивтахим Арена»
- Германия
- Шредер (26), Бенцинг (11), Фойгтманн (9), Бартель (6), Тадда (0 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Хартенштайн (10), Тиманн (4), Акпинар (3), Ло (3), Штайгер (0), Хекманн (0), Тайс (0).
- Литва
- Валанчюнас (27 + 15 подборов), Мотеюнас (15 + 5 потерь), Калниетис (10 + 9 передач), Кузминскас (7), Григонис (6) – старт; Улановас (11), Юшкявичюс (9), Мачюлис (2), Гудайтис (2), Гецявичюс (0).
- Дата проведения
- 6 сентября, 17.30, «Менора-Мивтахим Арена»
- Грузия
- Диксон (29 + 5 потерь), Шенгелия (12), Пачулия (9 + 12 подборов), Маркоишвили (3), Цинцадзе (0) – старт; Шермадини (11), Санадзе (5), Беришвили (0).
- Дата проведения
- 6 сентября, 20.45, «Менора-Мивтахим Арена»
- Израиль
- Эльяху (12 + 6 передач), Кадир (10), Тимор (7), Мекель (3), Каспи (3) – старт; Охайон (11), Пнини (8), Доусон (5), Блайзер (3), Залмансон (2), Гальперин (0).
Положение команд: Литва – 4-1, Германия – 3-2, Италия – 3-2, Украина – 2-3, Грузия – 2-3, Израиль – 1-4.
Группа C
Положение команд: Испания – 4-0, Хорватия – 3-1, Черногория – 2-2, Венгрия – 2-2, Чехия – 1-3, Румыния – 0-4.
Группа D
Положение команд: Латвия – 3-1, Сербия – 3-1, РОССИЯ – 3-1, Турция – 2-2, Бельгия – 1-3, Великобритания – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.