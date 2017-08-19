Яннис Адетокумбо не сыграет на Евробаскете-2017 из-за травмы

Форвард сборной Греции и «Милуоки» объявил о том, что пропустит Евробаскет-2017 из-за травмы колена.

Адетокумбо недавно покинул расположение сборной Греции, чтобы провести небольшое азиатское турне. В Китае звездный грек встретился с медицинским персоналом «Бакс», который оценил состояние беспокоившего его колена.

По итогам сегодняшнего обследования выяснилось, что Адетокумбо не сможет помочь греческой команде.

«Все это время я заставлял себя выходить на тренировки. Я пытался обмануть себя, игнорируя боль, в надежде, что буду готов к официальным матчам. Мое желание играть мешало реально оценить ситуацию, но сегодняшние тесты в Китае с персоналом «Бакс» заставили посмотреть правде в глаза», – написал Адетокумбо.