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    Яннис Адетокумбо не сыграет на Евробаскете-2017 из-за травмы

    Теги травмы Милуоки сборная Греции НБА Яннис Адетокумбо Евробаскет-2017

    Форвард сборной Греции и «Милуоки» Яннис Адетокумбо объявил о том, что пропустит Евробаскет-2017 из-за травмы колена.

    Адетокумбо недавно покинул расположение сборной Греции, чтобы провести небольшое азиатское турне. В Китае звездный грек встретился с медицинским персоналом «Бакс», который оценил состояние беспокоившего его колена.

    По итогам сегодняшнего обследования выяснилось, что Адетокумбо не сможет помочь греческой команде.

    «Все это время я заставлял себя выходить на тренировки. Я пытался обмануть себя, игнорируя боль, в надежде, что буду готов к официальным матчам. Мое желание играть мешало реально оценить ситуацию, но сегодняшние тесты в Китае с персоналом «Бакс» заставили посмотреть правде в глаза», – написал Адетокумбо.

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