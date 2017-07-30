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    Евробаскет-2017. Наварро проведет свой последний турнир за сборную Испании

    Теги Барселона Хуан Карлос Наварро сборная Испании Евробаскет-2017

    37-летний защитник «Барселоны» Хуан Карлос Наварро в эфире Radio Marca объявил о том, что предстоящий Евробаскет станет для него последним турниром в составе национальной сборной Испании, сообщает Eurohoops.

    Наварро дебютировал за сборную на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. Защитник принял участие в пяти Олимпиадах, дважды завоевав на них серебряные медали (2008, 2012) и один раз бронзовые (2016). Также в активе Наварро золото чемпионата мира-2006, две золотые медали Евробаскета (2009, 2011), две серебряные (2003, 2007) и одна бронзовая (2001).

    Наварро пропустил два предыдущих Евробаскета из-за травм.

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