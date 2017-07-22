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    НБА. «Вашингтон» и Джон Уолл договорились о 4-летнем продлении контракта на 170 млн долларов

    Теги переходы НБА Вашингтон Джон Уолл

    «Вашингтон» и разыгрывающий Джон Уолл согласовали продление контракта на 4 года и 170 миллионов долларов, сообщает ESPN.com.

    В нынешнем соглашении Уолла и «Уизардс» остались 2 сезона, за которые игрок получит 37 миллионов. Новый контракт вступит в силу в 2019 году.

    Уолл в пятницу подтвердил информацию, выложив видеообращение со словами: «Вы знаете, что я никуда не уйду».

    Уолл имеет возможность заключить самый крупный максимальный контракт, который предусмотрен новым коллективным соглашением, так как в прошлом сезоне попал в одну из символических пятерок НБА.

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