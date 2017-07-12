на своем официальном сайте объявил о подписании контракта со свободным агентом . По данным СМИ, соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один год, за который он заработает 2,3 миллиона долларов.

Прошлый сезон Грин провел в , где за год заработал 15 миллионов. Его средние показатели составили 9,2 очка, 3,1 подбора и 1,2 передачи за 22 минуты.