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    НБА. Джефф Грин официально стал игроком «Кливленда»

    Теги переходы Кливленд Орландо НБА Джефф Грин

    «Кливленд» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта со свободным агентом Джеффом Грином. По данным СМИ, соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один год, за который он заработает 2,3 миллиона долларов.

    Прошлый сезон Грин провел в «Орландо», где за год заработал 15 миллионов. Его средние показатели составили 9,2 очка, 3,1 подбора и 1,2 передачи за 22 минуты.

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