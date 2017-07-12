НБА. Джефф Грин официально стал игроком «Кливленда»
«Кливленд» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта со свободным агентом Джеффом Грином. По данным СМИ, соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один год, за который он заработает 2,3 миллиона долларов.
Прошлый сезон Грин провел в «Орландо», где за год заработал 15 миллионов. Его средние показатели составили 9,2 очка, 3,1 подбора и 1,2 передачи за 22 минуты.
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