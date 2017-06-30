Российский форвард Андрей Зубков (26 лет, 205 см) перешел в , сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Контракт подписан сроком на два года.

Зубков ранее покинул «Локомотив-Кубань» после 8 сезонов за основную команду. За плечами экс-капитана красно-зеленых 250 игр за «Локо».

В Краснодаре Зубков становился победителем Еврокубка, признавался самым полезным игроком месяца в лиге ВТБ, получал регулярные вызовы в сборную России, а в феврале принял участие в Матче всех звезд Лиги.