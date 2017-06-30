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    Евролига. Андрей Зубков стал игроком «Химок»

    Теги переходы Химки Turkish Airlines Euroleague Единая лига ВТБ Андрей Зубков

    Российский форвард Андрей Зубков (26 лет, 205 см) перешел в «Химки», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Контракт подписан сроком на два года.

    Зубков ранее покинул «Локомотив-Кубань» после 8 сезонов за основную команду. За плечами экс-капитана красно-зеленых 250 игр за «Локо».

    В Краснодаре Зубков становился победителем Еврокубка, признавался самым полезным игроком месяца в Единой лиге ВТБ, получал регулярные вызовы в сборную России, а в феврале принял участие в Матче всех звезд Лиги.

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