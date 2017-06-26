НБА. «Кавальерс», «Пэйсерс» и «Наггетс» обсуждали обмен с участием Пола Джорджа и Кевина Лава
Как сообщает ESPN.com, руководители «Кавальерс», «Пэйсерс» и «Наггетс» обсуждали трехсторонний обмен, в результате которого Пол Джордж может перейти в «Кливленд», а Кевин Лав – в «Денвер».
Имена игроков, которых «Денвер» может отправить в «Индиану», не называются, но известно, что клуб готов обменять Кеннета Фарида, Уилсона Чендлера и Эммануэля Мудиая.
Как отмечают источники, в одном из рассматриваемых вариантов трехстороннего обмена Фарид переходит в «Кливленд».
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