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    НБА. «Кавальерс», «Пэйсерс» и «Наггетс» обсуждали обмен с участием Пола Джорджа и Кевина Лава

    Теги возможные переходы Кливленд Денвер Индиана НБА Уилсон Чендлер Кевин Лав Пол Джордж Кеннет Фарид Эммануэль Мудиай

    Как сообщает ESPN.com, руководители «Кавальерс», «Пэйсерс» и «Наггетс» обсуждали трехсторонний обмен, в результате которого Пол Джордж может перейти в «Кливленд», а Кевин Лав – в «Денвер».

    Имена игроков, которых «Денвер» может отправить в «Индиану», не называются, но известно, что клуб готов обменять Кеннета Фарида, Уилсона Чендлера и Эммануэля Мудиая.

    Как отмечают источники, в одном из рассматриваемых вариантов трехстороннего обмена Фарид переходит в «Кливленд».

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