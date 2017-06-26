Как сообщает ESPN.com, руководители «Кавальерс», «Пэйсерс» и «Наггетс» обсуждали трехсторонний обмен, в результате которого Пол Джордж может перейти в , а Кевин Лав – в «Денвер».

Имена игроков, которых может отправить в «Индиану», не называются, но известно, что клуб готов обменять , Уилсона Чендлера и Эммануэля Мудиая.

Как отмечают источники, в одном из рассматриваемых вариантов трехстороннего обмена Фарид переходит в «Кливленд».