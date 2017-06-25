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    ESPN: «Хьюстон» имеет хорошие шансы подписать Криса Пола

    Теги возможные переходы Денвер Хьюстон Клипперс Крис Пол Сан-Антонио НБА

    Согласно сообщению ESPN.com, «Хьюстон» имеет хорошие шансы на то, чтобы заполучить разыгрывающего «Клипперс» Криса Пола нынешним летом.

    С 1 июля Пол станет неограниченно свободным агентом. Сейчас в «Рокетс» стараются расчистить пространство в платежной ведомости для зарплаты 32-летнего плеймейкера. Известно, что клуб пытается обменять Патрика Беверли и Лу Уильямса.

    Помимо «Хьюстона», на Пола претендуют «Сан-Антонио» и «Денвер». Однако фаворитом в этой борьбе остаются «Клипперс», которые могут предложить Полу «супермаксимальный» контракт на сумму более 200 миллионов долларов.

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