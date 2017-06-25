Согласно сообщению ESPN.com, имеет хорошие шансы на то, чтобы заполучить разыгрывающего Криса Пола нынешним летом.

С 1 июля Пол станет неограниченно свободным агентом. Сейчас в «Рокетс» стараются расчистить пространство в платежной ведомости для зарплаты 32-летнего плеймейкера. Известно, что клуб пытается обменять Патрика Беверли и Лу Уильямса.

Помимо «Хьюстона», на Пола претендуют и «Денвер». Однако фаворитом в этой борьбе остаются «Клипперс», которые могут предложить Полу «супермаксимальный» контракт на сумму более 200 миллионов долларов.