Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) рассматривает дело против команды университета Луисвилля, которая обвиняется в нарушении условий рекрутирования игроков. Главного тренера команды Рик Питино подозревают в недостаточном контроле за действиями подведомственной ему программы.

Бывшая работница эскорт-агентства Катина Пауэлл заявила, что бывший работник штаба «Луисвилля» Андре Макги платил ей, а также нанимал других стриптизерш, чтобы они «развлекали» потенциальных будущих и действующих игроков программы. По утверждению Пауэлл, Макги заплатил ей 10 тысяч долларов за 22 «шоу» в общежитии Луисвилла в период с 2010 по 2014 годы.

В результате этого дела все победы баскетбольного «Луисвилла» за последние четыре года могут быть аннулированы, поскольку игроки «рекрутированные» подобными методами не будут считаться допущенными к соревнованиям.

Университет будет обязан вернуть деньги, полученные в результате распределения доходов за участие в финальных турнирах NCAA с 2012 по 2015 год.