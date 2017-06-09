Согласно сообщению The Ringer, форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс, став свободным агентом летом 2018 года, может принять решение о переходе в или «Клипперс».

Аналитик ESPN Джален Роуз в программе «First Take» высказал предположение, что Джеймс переедет из в Калифорнию, где у него уже куплен дом в 30 минутах от «Стэйплс-центра».

Переход в «Лейкерс» будет иметь смысл для Джеймса, если он захочет построить команду-претендента из сочетания опытных ветеранов и молодых талантов, таких как Пол Джордж и Брэндон Ингрэм. В у Джеймса будет шанс осуществить свою мечту и объединиться в одной команде с Крисом Полом, Дуэйном Уэйдом и Кармело Энтони.