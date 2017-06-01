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    Россия официально стала кандидатом на проведение Кубка мира-2023

    Теги сборная России ФИБА РФБ Федерация баскетбола Аргентины Федерация баскетбола Турции Кубок мира-2023

    Россия вошла в число кандидатов на проведение Кубка мира в 2023 году, сообщает официальный сайт ФИБА.

    Помимо России, на организацию Кубка мира-2023 претендует Турция, а также две совместные заявки – Индонезия/Япония/Филиппины и Аргентина/Уругвай.

    Крайний срок подачи заявки – 30 августа. В октябре оценочная комиссия посетит все объекты в странах-кандидатах. Решение о том, где пройдет Кубок мира-2023, будет принято 9 декабря 2017 года.

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