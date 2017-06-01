Россия официально стала кандидатом на проведение Кубка мира-2023

Россия вошла в число кандидатов на проведение Кубка мира в 2023 году, сообщает официальный сайт .

Помимо России, на организацию Кубка мира-2023 претендует Турция, а также две совместные заявки – Индонезия/Япония/Филиппины и Аргентина/Уругвай.

Крайний срок подачи заявки – 30 августа. В октябре оценочная комиссия посетит все объекты в странах-кандидатах. Решение о том, где пройдет Кубок мира-2023, будет принято 9 декабря 2017 года.