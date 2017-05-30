Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед назван Самым ценным игроком сезона-2016/17 Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира.

В 20 матчах регулярного чемпионата Швед набирал в среднем 22,2 очка (2-й показатель в Лиге), 3,9 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 20,2 балла за эффективность действий (1-й показатель в Лиге). Россиянин два раза по ходу сезона признавался MVP месяца – в ноябре и феврале.

«Химки» Шведа заняли третье место в регулярном сезоне, одержав 19 побед в 24 матчах.

Награждение состоялось сегодня в Химках – главный индивидуальный приз сезона игроку вручила генеральный директор Лиги Илона Корстин.