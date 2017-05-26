Сегодня стартовала вторая полуфинальная пара плей-офф Единой лиги ВТБ. В Москве местный ЦСКА обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 101:95.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала

Первый матч

ЦСКА ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.