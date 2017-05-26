Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. ЦСКА открыл счет в серии с «Локомотивом-Кубань»
Сегодня стартовала вторая полуфинальная пара плей-офф Единой лиги ВТБ. В Москве местный ЦСКА обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 101:95.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала
Первый матч
- Дата проведения
- 26 мая, 19.30, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
- ЦСКА Москва
- Де Коло (20 + 7 передач), Джексон (11), Хайнс (7), Курбанов (4), Воронцевич (3) – старт; Фридзон (15), Огастин (13), Теодосич (12 + 6 передач), Хиггинс (12), Хряпа (4), Антонов (0).
ЦСКА ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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