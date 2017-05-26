Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. ЦСКА открыл счет в серии с «Локомотивом-Кубань»

    Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ

    Сегодня стартовала вторая полуфинальная пара плей-офф Единой лиги ВТБ. В Москве местный ЦСКА обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 101:95.

    Единая лига ВТБ

    Плей-офф

    1/2 финала

    Первый матч

    ЦСКА Москва – Локомотив-Кубань 101:95 (26:22, 32:30, 19:18, 24:25)
    Дата проведения
    26 мая, 19.30, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
    Онлайн матча
    ЦСКА Москва
    Де Коло (20 + 7 передач), Джексон (11), Хайнс (7), Курбанов (4), Воронцевич (3) – старт; Фридзон (15), Огастин (13), Теодосич (12 + 6 передач), Хиггинс (12), Хряпа (4), Антонов (0).
    Локомотив-Кубань
    Коллинз (21), Дженнинг (21), Рочести (17), Брокхофф (10), Шуховцов (6) – старт; Вуюкас (10), Зубков (4), Хвостов (2), Бабурин (2), Ивлев (2).

    ЦСКА ведет в серии – 1-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться