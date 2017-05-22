Бигмен «Селтикс» Эл Хорфорд считает, что выступление в третьем матче финала Востока с (111:108, 1-2) многое говорит о бостонской команде.

В третьей четверти «Селтикс», которые в предыдущем матче проиграли 44 очка, уступали с разницей 21 очко.

«Это большая победа. Это многое значит. Многие сомневались в нас, думали, что с нами покончено. Сердце. У нас есть сердце, у этой команды есть сердце. Мы потерпели сокрушительно поражение, но важнее всего то, как ты отвечаешь на это. Сегодня мы вернулись», – цитирует Хорфорда ESPN.com.