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    Эл Хорфорд: «Многие думали, с «Бостоном» покончено, но у этой команды есть сердце»

    Теги Бостон Кливленд НБА Эл Хорфорд НБА плей-офф

    Бигмен «Селтикс» Эл Хорфорд считает, что выступление в третьем матче финала Востока с «Кливлендом» (111:108, 1-2) многое говорит о бостонской команде.

    В третьей четверти «Селтикс», которые в предыдущем матче проиграли 44 очка, уступали с разницей 21 очко.

    «Это большая победа. Это многое значит. Многие сомневались в нас, думали, что с нами покончено. Сердце. У нас есть сердце, у этой команды есть сердце. Мы потерпели сокрушительно поражение, но важнее всего то, как ты отвечаешь на это. Сегодня мы вернулись», – цитирует Хорфорда ESPN.com.

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