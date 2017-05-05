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    Единая лига ВТБ. Плей-офф. ЦСКА крупно обыграл «Астану», УНИКС в гостях одолел «Локомотив-Кубань»

    Теги результаты ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Астана

    Сегодня в рамках первых матчей серий 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА крупно победил казахстанскую «Астану» (77:54), краснодарский «Локомотив-Кубань» дома уступил казанскому УНИКСу (62:71).

    Единая лига ВТБ

    Плей-офф

    1/4 финала

    Первые матчи

    ЦСКА Москва – Астана 77:54 (29:9, 18:14, 15:17, 15:14)
    Дата проведения
    5 мая, 19.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
    Онлайн матча

    В серии впереди ЦСКА – 1-0

    Локомотив-Кубань – УНИКС 62:71 (17:17, 14:20, 17:16, 14:18)
    Дата проведения
    5 мая, 20.00, «Баскет-холл»
    Онлайн матча

    В серии впереди УНИКС – 1-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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