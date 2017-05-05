Единая лига ВТБ. Плей-офф. ЦСКА крупно обыграл «Астану», УНИКС в гостях одолел «Локомотив-Кубань»
Сегодня в рамках первых матчей серий 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА крупно победил казахстанскую «Астану» (77:54), краснодарский «Локомотив-Кубань» дома уступил казанскому УНИКСу (62:71).
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 5 мая, 19.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
В серии впереди ЦСКА – 1-0
- Дата проведения
- 5 мая, 20.00, «Баскет-холл»
В серии впереди УНИКС – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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