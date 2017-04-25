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    НБА. Арбитры не заметили у ЛеБрона Джеймса пробежку перед решающим трехочковым

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс Индиана НБА видео судьи НБА плей-офф

    Согласно официальному отчету лиги о последних двух минутах 4-го матча серии плей-офф «Кливленд» – «Индиана» (106:102, 4-0), арбитры должны были определить пробежку у ЛеБрона Джеймса за 1:14 до конца четвертой четверти.

    Вместо этого «Кавальерс» продолжили владеть мячом, и Джеймс забил трехочковый бросок, который вывел его команду вперед – 103:102.

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