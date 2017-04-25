Согласно официальному отчету лиги о последних двух минутах 4-го матча серии плей-офф «Кливленд» – «Индиана» (106:102, 4-0), арбитры должны были определить пробежку у ЛеБрона Джеймса за 1:14 до конца четвертой четверти.

Вместо этого «Кавальерс» продолжили владеть мячом, и Джеймс забил трехочковый бросок, который вывел его команду вперед – 103:102.