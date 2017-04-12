NBA League Pass предоставит бесплатный доступ к первым матчам розыгрыша плей-офф-2017.

Болельщики могут зарегистрироваться на странице www.NBA.com/LeaguePass и смотреть все матчи, которые будут показаны в прямом эфире с 12 по 16 апреля. Промокод не требуется.

Одновременно с началом бесплатной недели цена на годовую подписку снизится на 30 процентов от цены, которая была установлена в начале сезона. Цена на месячную подписку не изменится.

NBA League Pass доступен в более 200 странах и территориях по всему миру. NBA League Pass дает возможность смотреть матчи в прямом эфире на сайте NBA.com и на мобильных устройствах, в том числе в приложении “NBA App” (www.NBA.com/App).