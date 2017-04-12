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    НБА. NBA League Pass предоставит бесплатный доступ к первым матчам плей-офф

    Теги НБА телевидение

    NBA League Pass предоставит бесплатный доступ к первым матчам розыгрыша плей-офф-2017.

    Болельщики могут зарегистрироваться на странице www.NBA.com/LeaguePass и смотреть все матчи, которые будут показаны в прямом эфире с 12 по 16 апреля. Промокод не требуется.

    Одновременно с началом бесплатной недели цена на годовую подписку снизится на 30 процентов от цены, которая была установлена в начале сезона. Цена на месячную подписку не изменится.

    NBA League Pass доступен в более 200 странах и территориях по всему миру. NBA League Pass дает возможность смотреть матчи в прямом эфире на сайте NBA.com и на мобильных устройствах, в том числе в приложении “NBA App” (www.NBA.com/App).

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