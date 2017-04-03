Первая в истории церемония вручения наград НБА по итогам сезона пройдет 26 июня в нью-йоркском Basketball City, сообщает The Score. Трансляцию с мероприятия будет вести телеканал TNT.

На церемонии будут названы MVP сезона, лучший игрок оборонительного плана, новичок года, лучший шестой игрок, самый прогрессирующий игрок и тренер года. Кроме того, в ближайшие месяцы лига назовет новые награды.

В предыдущие годы обладатели наград объявлялись отдельно по окончании сезона.