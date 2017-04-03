Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. Первая в истории церемония вручения наград пройдет в нью-йоркском Basketball City

    Теги НБА

    Первая в истории церемония вручения наград НБА по итогам сезона пройдет 26 июня в нью-йоркском Basketball City, сообщает The Score. Трансляцию с мероприятия будет вести телеканал TNT.

    На церемонии будут названы MVP сезона, лучший игрок оборонительного плана, новичок года, лучший шестой игрок, самый прогрессирующий игрок и тренер года. Кроме того, в ближайшие месяцы лига назовет новые награды.

    В предыдущие годы обладатели наград объявлялись отдельно по окончании сезона.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться