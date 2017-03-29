НБА. «Уорриорз» стали первой командой после «Буллс» Джордана, которая выиграла 60 матчей за сезон три раза подряд
«Уорриорз» стали первой командой после легендарных «Буллс» Майкла Джордана, которая выигрывает 60 матчей за регулярный чемпионат в трех сезонах подряд, сообщает The Score.
«Голден Стэйт» одержал 60-ю победу во вторник, одолев «Хьюстон».
«Уорриорз» стали шестой командой в истории лиги, которая удалась подобная серия. «Бостон» является единственным клубом, которому удавалось добиваться подобного результата несколько раз, а «Лейкерс» единственные, кто добивался 60 побед в четырех сезонах кряду.
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