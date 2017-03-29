«Уорриорз» стали первой командой после легендарных «Буллс» Майкла Джордана, которая выигрывает 60 матчей за регулярный чемпионат в трех сезонах подряд, сообщает The Score.

«Голден Стэйт» одержал 60-ю победу во вторник, одолев «Хьюстон».

«Уорриорз» стали шестой командой в истории лиги, которая удалась подобная серия. «Бостон» является единственным клубом, которому удавалось добиваться подобного результата несколько раз, а «Лейкерс» единственные, кто добивался 60 побед в четырех сезонах кряду.