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    НБА. ЛаМаркус Олдридж получил разрешение продолжить выступления

    Теги ЛаМаркус Олдридж Сан-Антонио НБА

    Форвард «Сан-Антонио» ЛаМаркус Олдридж прошел медицинское обследование, по итогам которого был допущен к полноценной работе, сообщает ESPN.com.

    Олдридж сможет сыграть в матче против «Портленда» в среду без каких-либо ограничений.

    На прошлой неделе у Олдриджа была обнаружена сердечная аритмия. Один из лидеров «Сперс» после этого пропустил два матча регулярного чемпионата.

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