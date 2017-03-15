Форвард «Сан-Антонио» ЛаМаркус Олдридж прошел медицинское обследование, по итогам которого был допущен к полноценной работе, сообщает ESPN.com.

Олдридж сможет сыграть в матче против «Портленда» в среду без каких-либо ограничений.

На прошлой неделе у Олдриджа была обнаружена сердечная аритмия. Один из лидеров «Сперс» после этого пропустил два матча регулярного чемпионата.