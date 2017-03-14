Разыгрывающий «Химок» Эрл Роулэнд объяснил, почему Россия в баскетболе никак не может догнать Америку.

«Объяснение самое простое. У вас прекрасные тренеры и прекрасные программы по работе с детьми, с юными игроками. Все это замечательно, очень современно и отвечает мировым стандартам. Но… Сколько времени я здесь живу и хожу по улицам, я ни разу, подчеркиваю, ни разу не видел, чтобы мальчишки вышли во двор постучать мячом. Нет, они играют в футбол, зимой — в хоккей, но в баскетбол они не играют! Ни во дворах, ни в парках, ни на улицах.

В Америке картина совершенно иная. Воскресный день, раннее утро, а в парках уже полно народу. Играют семьями, играют большими компаниями… Ребятня в самых бедных кварталах мастерит себе баскетбольные кольца из старого, негодного велосипедного колеса, крепит их на стену дома — и вперед! При таком количестве играющих выбор у тренеров огромен. Кроме того, если даже тебя не взяли в секцию, ты продолжаешь играть, ты совершенствуешься, и в будущем у тебя сохраняется шанс попробовать пробиться куда-нибудь еще раз.

В России все иначе, и в этом вся разница. Никто не играет в баскетбол просто так. Просто потому, что хочется», – рассказал Роулэнд в интервью VTBRussia.ru.