Еврокубок. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи. «Локомотив-Кубань» – «Уникаха», «Валенсия» примет «Хапоэль»
Во вторник, 14 марта, в рамках первых матчей 1/2 финала плей-офф Еврокубка краснодарский «Локомотив-Кубань» примет «Уникаху» из Малаги, испанская «Валенсия» дома сыграет с иерусалимским «Хапоэлем».
Еврокубок
Плей-офф
1/2 финала (до 2-х побед)
Первые матчи
Локомотив-Кубань Россия – Уникаха Испания
14 марта. 20.00
Валенсия Испания – Хапоэль Иерусалим Израиль
14 марта. 22.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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