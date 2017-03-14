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    Еврокубок. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи. «Локомотив-Кубань» – «Уникаха», «Валенсия» примет «Хапоэль»

    Теги результаты Локомотив-Кубань Еврокубок Уникаха Хапоэль Иерусалим Валенсия

    Во вторник, 14 марта, в рамках первых матчей 1/2 финала плей-офф Еврокубка краснодарский «Локомотив-Кубань» примет «Уникаху» из Малаги, испанская «Валенсия» дома сыграет с иерусалимским «Хапоэлем».

    Еврокубок

    Плей-офф

    1/2 финала (до 2-х побед)

    Первые матчи

    Локомотив-Кубань Россия – Уникаха Испания

    14 марта. 20.00

    Валенсия Испания – Хапоэль Иерусалим Израиль

    14 марта. 22.30

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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