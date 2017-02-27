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    Евгений Бабурин: «Зенит» – это такой русский аналог «Голден Стэйт»

    Теги Локомотив-Кубань Зенит Голден Стэйт Еврокубок Евгений Бабурин

    Защитник «Локомотива-Кубань» Евгений Бабурин оценил расклад сил перед серий плей-офф Еврокубка с «Зенитом».

    «У «Зенита» есть четыре-пять игроков, способных набрать по 30 очков за игру. Это бегущая команда, с очень высоким процентом попадания трехочковых бросков, форварды хорошо идут на щит. Такой русский аналог «Голден Стэйт». Фаворита в нашем противостоянии нет, команды примерно равные, так что многое будет зависеть от удачи.

    Какое настроение в команде после двух поражений? Тренер понимает, кому мы проиграли и как это случилось. Мы боролись до последнего, не спустя рукава. Мы проанализируем нашу игру и разберем все допущенные ошибки», – сказал Бабурин.

     

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