Защитник «Локомотива-Кубань» Евгений Бабурин оценил расклад сил перед серий плей-офф Еврокубка с «Зенитом».

«У «Зенита» есть четыре-пять игроков, способных набрать по 30 очков за игру. Это бегущая команда, с очень высоким процентом попадания трехочковых бросков, форварды хорошо идут на щит. Такой русский аналог «Голден Стэйт». Фаворита в нашем противостоянии нет, команды примерно равные, так что многое будет зависеть от удачи.

Какое настроение в команде после двух поражений? Тренер понимает, кому мы проиграли и как это случилось. Мы боролись до последнего, не спустя рукава. Мы проанализируем нашу игру и разберем все допущенные ошибки», – сказал Бабурин.