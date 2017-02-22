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    НБА. Владелец «Пеликанс» считает, что приобретение Казинса делает команду контендером

    Теги Новый Орлеан НБА ДеМаркус Казинс Том Бенсон

    По словам владельца «Пеликанс» Тома Бенсона, он полностью поддержал обмен, в результате которого в команду пришел центровой ДеМаркус Казинс.

    Бенсон считает, что звездный центровой сделает «Новый Орлеан» одним из претендентов на победу в чемпионате.

    «До зоны плей-офф нам не хватает нескольких удачных матчей. Я хочу дать этому городу чемпионский титул. Думаю, с помощью этого обмена мы становимся сильнее и можем побороться за победу», – цитирует Бенсона The Score.

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