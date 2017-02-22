По словам владельца «Пеликанс» Тома Бенсона, он полностью поддержал обмен, в результате которого в команду пришел центровой ДеМаркус Казинс.

Бенсон считает, что звездный центровой сделает «Новый Орлеан» одним из претендентов на победу в чемпионате.

«До зоны плей-офф нам не хватает нескольких удачных матчей. Я хочу дать этому городу чемпионский титул. Думаю, с помощью этого обмена мы становимся сильнее и можем побороться за победу», – цитирует Бенсона The Score.