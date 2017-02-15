Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал, что РФБ удовлетворена решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне по иску бывшего главного тренера женской сборной Анатолия Мышкина.

«В соответствии с вынесенным CAS решением РФБ должна оплатить услуги Анатолия Дмитриевича за период чуть менее года плюс пени. Мы вполне удовлетворены данным решением, поскольку предлагали ему аналогичную сумму еще в октябре 2015 года, после того как исполкомом РФБ было принято решение об освобождении его от должности старшего тренера сборной. Однако он предпочел обратиться в CAS.

Срок выплат в решении не установлен, однако согласно кодексу CAS оно должно быть исполнено в течение 30 дней после получения стороной спора оригинала судебного решения. Пока же у нас есть только электронная версия. Но произвести выплату планируем до конца февраля», – передает слова Кириленко «Р-Спорт».