Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Андрей Кириленко: «РФБ удовлетворена решением CAS и планирует произвести выплату Мышкину в феврале»

    Теги происшествия РФБ Андрей Кириленко Анатолий Мышкин

    Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал, что РФБ удовлетворена решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне по иску бывшего главного тренера женской сборной Анатолия Мышкина.

    «В соответствии с вынесенным CAS решением РФБ должна оплатить услуги Анатолия Дмитриевича за период чуть менее года плюс пени. Мы вполне удовлетворены данным решением, поскольку предлагали ему аналогичную сумму еще в октябре 2015 года, после того как исполкомом РФБ было принято решение об освобождении его от должности старшего тренера сборной. Однако он предпочел обратиться в CAS.

    Срок выплат в решении не установлен, однако согласно кодексу CAS оно должно быть исполнено в течение 30 дней после получения стороной спора оригинала судебного решения. Пока же у нас есть только электронная версия. Но произвести выплату планируем до конца февраля», – передает слова Кириленко «Р-Спорт».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться