Легендарный Мэджик Джонсон, комментируя указ Дональда Трампа об ограничении на 90 дней въезда в США граждан семи стран, назвал президента диктатором.

«Дискриминация – это неправильно. У нас много потрясающих братьев и сестер мусульман, которые являются великолепными американцами. И речь не только о них. Он хочет выслать латиноамериканцев обратно домой и построить стену. Мы, американцы, не такие.

Он должен понять, что нельзя просто быть диктатором. У нас никогда не было такого президента. У нас всегда был президент, который объединял страну, объединял людей», – цитирует Мэджика TMZ Sports.