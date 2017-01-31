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    Мэджик Джонсон: «Трамп должен понять, что нельзя просто быть диктатором»

    Теги Мэджик Джонсон НБА Дональд Трамп

    Легендарный Мэджик Джонсон, комментируя указ Дональда Трампа об ограничении на 90 дней въезда в США граждан семи стран, назвал президента диктатором.

    «Дискриминация – это неправильно. У нас много потрясающих братьев и сестер мусульман, которые являются великолепными американцами. И речь не только о них. Он хочет выслать латиноамериканцев обратно домой и построить стену. Мы, американцы, не такие.

    Он должен понять, что нельзя просто быть диктатором. У нас никогда не было такого президента. У нас всегда был президент, который объединял страну, объединял людей», – цитирует Мэджика TMZ Sports.

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