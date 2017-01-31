Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    Стивен Джексон: «Дон Нельсон знал, что мы курили траву»

    Теги Голден Стэйт Стивен Джексон Дон Нельсон НБА

    Бывший игрок НБА Стивен Джексон заявил, что игроки чаще «курят траву», чем употребляют алкогольные напитки, и рассказал удивительную историю со времен, когда он выступал за «Голден Стэйт».

    «Никто не знает эту историю, впервые ее кто-то услышит. Мы были в Юте и сдали наш последний тест на наркотики, поэтому могли спокойно курить траву до конца сезона.

    Мы постоянно разговаривали о траве с нашим главным тренером Доном Нельсоном, он не был против таких разговоров. Мы с Бэроном выходим из раздевалки и кричим от радости, что теперь можем курить в течение всего оставшегося сезона, вдруг появляется Дон Нельсон и дает нам «пять».

    Он знал, что происходит с его игроками за пределами площадки, и это было круто. Нам нравилось это. И поэтому мы были отличной командой», – цитирует Джексона SB Nation.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться