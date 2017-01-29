Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри записал на свой счет 43 очка в матче с «Клипперс» (144:98), сообщает ESPN.com. 25 из 43 очков Карри пришлись на третью четверть.

За 29 минут Карри реализовал 15 из 23 с игры, включая 9 трехочковых. В активе двукратного MVP также 9 подборов и 6 передач.

«Я должен быть агрессивным. Причем речь идет не о моих личных интересах. У нас очень много таланта. Это сделает нас болеее сбалансированной командой», – отметил Карри.

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